Video Haber FETÖ'ye Kastamonu'da darbe! DEVA Partisi İl Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı | Video
FETÖ'ye Kastamonu'da darbe! DEVA Partisi İl Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı | Video

FETÖ'ye Kastamonu'da darbe! DEVA Partisi İl Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı | Video

14.01.2022 | 13:22

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılandırılması için faaliyetlerde bulunduğu belirlenen DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

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