FETÖ'ye Kastamonu'da darbe! DEVA Partisi İl Başkanının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı | Video

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılandırılması için faaliyetlerde bulunduğu belirlenen DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.