Firari hakim çift yakalandı | Video

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurduğu özel ekip, FETÖ’ye darbe vurmaya devam ediyor. İhraç ve 4 yıldır firari olan Yargıtay Tetkik Hakimi olan çift Dursun Fatih Kabasakal ile eşi Öznur Kabasakal Ankara’da yakalandı.