Video Haber Foça'da tekne faciası: 4 ölü | Video

Foça'da tekne faciası: 4 ölü | Video

Foça'da tekne faciası: 4 ölü | Video
02.08.2020 | 18:26

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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında tekne battı. 'Egem' isimli teknedeki 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan kişiye getirildiği Foça Balıkçı Barınağı'nda sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor.

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