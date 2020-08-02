Foça'da tekne faciası: 4 ölü | Video

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında tekne battı. 'Egem' isimli teknedeki 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan kişiye getirildiği Foça Balıkçı Barınağı'nda sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor.