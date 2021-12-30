Futbolda şike davasının soruşturma raporunu hazırlayan FETÖ'cü polis yakalandı | Video
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Futbolda Şike soruşturmasını başlatan raporu kaleme alan ve FETÖ'den ihraç edildikten sonra firar eden eski polis L.Y, Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı. L.Y.'nin soruşturma raporunu hazırladığı davada Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte bir çok kişi şikeyle suçlanmıştı.