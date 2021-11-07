Video Haber Gayrettepe-Havalimanı metro hattında test sürüşü yarın yapılacak | Video
Gayrettepe-Havalimanı metro hattında test sürüşü yarın yapılacak | Video

Gayrettepe-Havalimanı metro hattında test sürüşü yarın yapılacak | Video

07.11.2021 | 12:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Batman’da gençlerle buluşma... Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 01:16:49
Son dakika: Batman'da gençlerle buluşma... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 07.11.2021 | 22:30
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın vekilliği sorgulanıyor! İşte Türkkan’ın kabarık sicili... | Video 03:57
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın vekilliği sorgulanıyor! İşte Türkkan'ın kabarık sicili... | Video 07.11.2021 | 23:27
Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü | Video 03:51
Başkan Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ile görüştü | Video 07.11.2021 | 23:29
Başkan Erdoğan’a Batman’da anlamlı hediye | Video 01:57
Başkan Erdoğan'a Batman'da anlamlı hediye | Video 07.11.2021 | 22:03
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan’a tepki: Yenilir yutulur bir şey değildir | Video 04:21
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a tepki: Yenilir yutulur bir şey değildir | Video 07.11.2021 | 20:40
ANALİZ - George Soros kim? Hangi ülkeleri karıştırdı? Balkanlar’ı neden karıştırmak istiyor? | Video 15:31
ANALİZ - George Soros kim? Hangi ülkeleri karıştırdı? Balkanlar’ı neden karıştırmak istiyor? | Video 07.11.2021 | 20:05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İYİ Partili Türkkan’a tepki: Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım | Video 01:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Partili Türkkan'a tepki: Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım | Video 07.11.2021 | 18:37
Dolandırıcıyı öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını da vurunca ortaya çıktı | Video 01:47
Dolandırıcıyı öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını da vurunca ortaya çıktı | Video 07.11.2021 | 18:26
Son dakika! Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı | Video 02:06
Son dakika! Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı | Video 07.11.2021 | 17:37
Son Dakika: Başkan Erdoğan İstanbul’da | Boşnak Sivil Toplum Temsilcileriyle görüşüyor 01:53
Son Dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da | Boşnak Sivil Toplum Temsilcileriyle görüşüyor 07.11.2021 | 16:04
Bingöl’de şehide saygı, Lütfü Türkkan’a tepki mitingi | Video 04:57
Bingöl’de şehide saygı, Lütfü Türkkan'a tepki mitingi | Video 07.11.2021 | 15:25
Başkan Erdoğan’dan güven mesajı: Sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum | Video 02:27
Başkan Erdoğan'dan "güven" mesajı: "Sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum" | Video 07.11.2021 | 15:20
Gayrettepe-Havalimanı metro hattında test sürüşü yarın yapılacak | Video 02:34
Gayrettepe-Havalimanı metro hattında test sürüşü yarın yapılacak | Video 07.11.2021 | 12:45
Son dakika! İYİ Parti’de Lütfü Türkkan görevden alındı | Video 02:10
Son dakika! İYİ Parti'de Lütfü Türkkan görevden alındı | Video 07.11.2021 | 11:27
Meteoroloji’den sisli hava uyarısı! 02:20
Meteoroloji'den sisli hava uyarısı! 07.11.2021 | 09:32
İstanbul’da köprü kapalı mı? İstanbul Maratonu için İstanbul’da bazı yollar kapatıldı | Video 05:05
İstanbul'da köprü kapalı mı? İstanbul Maratonu için İstanbul'da bazı yollar kapatıldı | Video 07.11.2021 | 08:30
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Evlilik poz kaldırmaz! 02:59
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Evlilik poz kaldırmaz! 06.11.2021 | 17:20
Başkan Erdoğan’dan Batman’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 32:23
Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 06.11.2021 | 17:03
SON DAKİKA: TOGG’dan heyecanlandıran test videosu 00:19
SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran test videosu 06.11.2021 | 16:30
Engin Ardıç | Allah’ın sopası 02:40
Engin Ardıç | Allah’ın sopası 06.11.2021 | 16:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’daki metrolarda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizerek, “Gayrettepe-Havalimanı metro hattının ilk etabında yarın test sürüşü gerçekleştireceğiz. Bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşıyoruz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Havalimanı metro hattıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul'da 7 metro hattında, 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103,3 kilometre olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, bu hatların Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı olduğunu ifade etti.

İSTANBUL RAYLI SİSTEM AĞININ YÜZDE 50'Sİ BAKANLIK TARAFINDAN YAPILIYOR
"Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı 259,5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek" diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'sinin Bakanlık tarafından yapıldığına dikkati çekti.

GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞINMASI HEDEFLENİYOR
Yarın Gayrettepe - Kağıthane - Eyüp (Göktürk) - İstanbul Havalimanı Metro hattının ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "30 kilometre yol kat edeceğimiz bu test sürüşü sonunda İstanbul Havalimanı istasyonuna ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız" dedi.

Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanına ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu anlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'un, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçları ile günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA