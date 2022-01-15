Göksu müjdeyi açıkladı! Lise son sınıfı öğrencilerine bin lira eğitim desteği | Video
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Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, ilçede yaşayan lise son sınıfı öğrencilerine müjde verdi. Göksu, “Esenlerli gençlerimize müjde… Esenler’de lise son sınıfta okuyan tüm gençlerimize 1.000 TL eğitim desteği vereceğiz…” dedi.