Video Haber Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı | Video
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı | Video

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı | Video

29.10.2022 | 21:22

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdihamda 120 kişi hayatını kaybetti.

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