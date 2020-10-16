Halil Sezai hakkında son dakika kararı! 13 yıl 10 aylık iddianame kabul edildi! | Video
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Yaşlı komşusunu öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınarak tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi. Edinilen son dakika bilgisine göre Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına duruşmaya çıkacak. Sezai'nin 13 yıl 10 ay hapsi isteniyor