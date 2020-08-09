Video Haber Halk otobüsü içerisinde maskesini yere atıp yolcularla tartıştılar! | Video

Halk otobüsü içerisinde maskesini yere atıp yolcularla tartıştılar! | Video

Halk otobüsü içerisinde maskesini yere atıp yolcularla tartıştılar! | Video
09.08.2020 | 13:21

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Antalya’da halk otobüsü içerisinde maskesini kurallara uygun şekilde takmayan iki yolcu, diğer yolcuların tepkisini çekti. Otobüs şoförü, tartışmanın büyümesi ve ikilinin uyarılara rağmen maske takmaması üzerine otobüsü durdurarak kilitledi, olay yerine polis çağırdı. O anlar yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, maskesini düzgün takmayıp yolcularla tartışmayı sürdüren erkek şahıs, bir ara “Bu maske mi seni kurtaracak” diyerek eline aldığı maskeyi otobüs içerisine fırlattı. Şahıslar polisin gelmesiyle karakola götürüldü. Olay 5 Ağustos Çarşamba günü, Ünsal mahallesinden Lara istikametine gitmekteki 07 AU 0115 plakalı halk otobüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü şoförü biri kadın 2 yolcunun maskelerini düzgün takmadığını gördü ve uyarılarda bulundu. İkili maskelerini düzgün takmamaya devam edince, diğer yolcular da duruma tepki gösterdi. Otobüste maske tartışmasının çıkması üzerine, otobüs şoförü aracını sağa çekip aracı kilitledi ve polis çağırdı. Bu sırada otobüs içerisinde maske tartışması devam etti. Diğer yolcuların cep telefonuyla kaydettiği olayda, maskesini takmayan ikilinin savunmaları ise şaşırttı.

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