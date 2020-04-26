Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Birlikte Başaracağız" paylaşımı! | Video

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden video paylaştı. Yayınladığı paylaşımın altına "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" notunu düştü.