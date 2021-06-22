Video Haber İBB kurban alanını şikayetlere rağmen açıyor | Video

İBB kurban alanını şikayetlere rağmen açıyor | Video

İBB kurban alanını şikayetlere rağmen açıyor | Video
22.06.2021 | 22:24

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İstanbul'un en kalabalık ve modern ilçelerinden biri olan Başakşehir'de, kurban bayramı öncesinde büyük bir endişe yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, tüm şikâyetlere rağmen, binlerce kişinin ikamet ettiği konutların ortasında yer alan kurban satış ve kesim alanını bu yıl da açıyor. Başakşehirliler, verdikleri sözü tutmayan İBB yönetimine tepkili.

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