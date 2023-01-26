Video Haber İBB’nin cenaze aracı da yolda kaldı! | Video
İBB’nin cenaze aracı da yolda kaldı! | Video

İBB’nin cenaze aracı da yolda kaldı! | Video

26.01.2023 | 12:51

Toplu taşımadaki sorunları çözemeyen İBB'nin cenaze nakil aracı da yolda kaldı. Acılı insanlar yolda kalan cenaze arabasını itti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ediyor. Haftanın neredeyse her günü bozulan metrobüs ve otobüsler sebebiyle zor durumda kalan İstanbullu, bu kez de yolda kalan cenaze aracı sebebiyle mağdur oldu.

Bakımı yapılmayan cenaze aracını bozulunca vatandaşlar çareyi kendi çözümleriyle buldu.

Acılı aile üyeleri cenazeyi yetiştirmek için aracı itmek zorunda kaldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbullu İBB tarafından sunulan tüm hizmetlerde mağdur olmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun süredir yurt dışında olması ve dün Türkiye'ye döndükten sonra soluğu İstanbul yerine Ankara'da alması ortaya çıkan görüntüler sonrası tepkileri artırdı.

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