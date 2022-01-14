Video Haber İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu | Video
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu | Video

İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce gerip koydu | Video

14.01.2022 | 22:00

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekiminde dün hile tartışmalarına yol açan görüntülerin ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bir hostes, öncelikli grup olarak belirlenen 'sağlık çalışanı' kategorisinde  2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi sırasında çektiği topun numarasına bakıyor. Hostes daha sonra ise numarasına baktığı topu geri koyuyor ve torbadan yeni bir numara çekiyor.

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