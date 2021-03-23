Video Haber İçişleri Bakanlığı'ndan videolu cevap: Haklarımızın teminatı kanunlardır

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu cevap: Haklarımızın teminatı kanunlardır

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu cevap: Haklarımızın teminatı kanunlardır
23.03.2021 | 13:03

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İçişleri Bakanlığı LGBT sapkınlığına alet edilmek istenen ve uzun süredir tartışmalara konu olması nedeniyle Türkiye'nin çekildiği İstanbul sözleşmesi üzerinden oluşturulmak istenen algıyla ilgili anlamlı bir video hazırladı. Kadın güvenlik personelinin yer aldığı video Bakanlık tarafından, bağlı kurum ve kuruluşlar ile 81 il valiliğinin tüm sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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