İki aile arasında silahlı kavga! Belinden çıkardığı silahla akrabalarına böyle ateş etti | Video

İstanbul Beyoğlu'nda husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan cinayet büro amirliği ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı, 5 kişi tutuklandı. 65 yaşındaki şüpheli Safure B'nin ölen Kasım Kurt'un silahını belinden alıp onun akrabalarına doğru ateş ettiği anlar kameralara yansıdı.