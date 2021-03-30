İki eltinin kaçtığı ‘yufkacı Muammer’ hakkında yeni iddia ortaya atıldı! Mağdurlar Esra Erol’da konuştu! | Video
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Esra Erol'un programında işlenen akıllara durgunluk veren olayda, eşlerini ve çocuklarını bırakıp iki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında bomba iddia ortaya atıldı. Programa telefonla bağlanan iki konuk, eltilerin kaçtığı Muammer Ay'ın 'sahte hoca' olarak insanları kandırdığı ve yuvaları yıktığını söyledi.