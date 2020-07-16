İkinci el araç satışında piyasayı yükseltme oyunu! "Opsiyonlanmıştır" kandırmacası... | Video

Son günlerde ikinci el araç alışverişindeki piyasa yükselmeye devam ediyor. Alım satım işi yapılan online sitelerde bazı kişilerin araçlarını "opsiyonlanmıştır" yani kaparosu alınmış ve satış işlemleri sürüyor şeklinde gösterdiği ortaya çıktı. Bazı bireysel satıcıların araçlarını bu şekilde göstererek fiyatının üstünde satmayı hedeflediği belirtiliyor.