Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Detaylar A Haber'de!
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