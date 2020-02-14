Video Haber İstanbul Bayrampaşa'daki gerçeği aratmayan AFAD deprem tatbikatı kamerada | Video

İstanbul Bayrampaşa'daki gerçeği aratmayan AFAD deprem tatbikatı kamerada | Video

İstanbul Bayrampaşa'daki gerçeği aratmayan AFAD deprem tatbikatı kamerada | Video
14.02.2020 | 17:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın olası bir İstanbul depremine karşı Bayrampaşa’da yıkılan bir binanın içerisinde gerçekleştirdiği tatbikatta nefes kesen anlar yaşandı. Yıkılan binanın molozlarının arasında sıkışan bir vatandaşın çıkarılması gerçeğini aratmadı. AFAD’ın K9 arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı tatbikat anında yaşanılanlar havadan drone ile de görüntülendi.

AFAD olası İstanbul depremine karşı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği İstanbul'da saat 11.00'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremden etkilenen Bayrampaşa Buğday Sokak'ta bir binada çökme yaşandı. Alınan ihbar üzerine AFAD, Bayrak Arama Kurtarma, AYA Arama Kurtarma ve İSEMDAK arama kurtarma ekipleri olay yerine geldi ve kriz masası oluşturuldu. İlk önce AFAD K9 ekibi köpeklerle enkazda 3 kazazedeyi tespit ederek olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ardından 3 ayrı noktada Bayrak ekibi ve AYA ekibi tarafından enkazda sıkışan vatandaşlar çıkarıldı.


Çalışmalar sırasında sessizlik anonsu ile sismik dinleme cihazı ile kazazedelerin yerlerinin tespiti sağlandı. Öte yandan bina merdivenlerinin çökmesi nedeniyle üst katlarda mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine İSEMDAK ekipleri ip tekniği kullanarak tahliye işlemini başlattı. Bilinci yerinde olan 2 kazazede personel eşliğinde iplerle aşağıya indirilerek sedye ile bina çevresinden tahliye edildi. Ekiplerin dinlemesi sonucu tespit edilen vatandaşlara ilk müdahale yapılıp ambulans ile sağlık kuruşlarına sevki sağlandı. Ardından enkazda kimsenin kalmadığı anonsu ile tatbikat sona erdi. Gerçeğini aratmayan tatbikata Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, AFAD, İSEMDAK, Bayrak Arama Kurtarma, AYA Arama Kurtarma ekipleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Öte yandan Başkan Aydıner, 14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle tüm basın mensuplarına tatbikat sonunda gül dağıttı.


"Gönüllü sayımızı artırmak zorundayız"
Tatbikatın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Gördüğünüz gibi bir binamız enkaz haline geldi ve enkazda 3 yaralımız mevcuttu. Arama kurtarma ekipleri başarılı bir operasyonla 3 yaralımızı kurtardı. Binanın içerisinde bulunan 2 vatandaşımızı da yukarıdan sedye indirerek ilk tıbbi müdahaleleri gerçekleştirildi. Sedye ile birlikte ambulansla hastaneye gönderildi. Olası bir Marmara Depremi'nde İstanbul'un ve Bayrampaşa'nın nasıl hazırlıklı olduğunu ortaya çıkarabilmek amacıyla böyle önemli bir tatbikatı gerçekleştirdik. Olası bir depremde biz başta Bayrampaşa olmak üzere özellikle AFAD'ın hakikatten hazırlıklı olduğunu gördüm. O nedenle İl AFAD Müdürümüzü kutluyorum" dedi.


"Bayrampaşa'da 46 toplanma yeri var"
Gönüllü sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aydıner, "Bayrampaşa'da bu saatten itibaren gönüllü vatandaşlarımızla önümüzde bin 200 kişilik bir arama kurtarma ekibini oluşturmak üzere bundan böyle faaliyete giriyoruz. Katılmak isteyen vatandaşlarımızın bir an önce belediyemizde bizlerle irtibat kurarak ilk yardım ve müdahaleyi gerçekleştirebilecek duruma getirecek projeleri gerçekleştireceğiz. Bayrampaşa'da 46 toplanma yeri var. Ayrıca depremler sürekli devam ettiği takdirde bu sefer barınma yerlerine de ihtiyacımız var. Biz Bayrampaşa Belediyesi olarak depreme hazırlıklı olduğumuzu burada bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.


"Tatbikatı yapmamızın nedeni eksiklerimizi görmek ve telafi etmek"
Tatbikatların amacının olası afet durumlarında iyileştirmeye yönelik olduğu vurgusu yapan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, "Vatandaşların bu konuyu sahiplenmesi ve duyarlılık göstermesini önemsiyorum. Bu açıdan başkanımız Atila Aydıner'e teşekkür ediyorum. Diğer belediyeler ile tatbikatlarımızda aynı şekilde devam edecek. Olası bir afet anında toplumu inşallah daha hazır bir duruma getirmiş olacağız. Ben burada olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama şunu unutmamak lazım. Bu faaliyetler hem bir iyileştirme gayreti içerisinde olmalı. Tatbikatı yapmamızın bir nedeni de eksiklerimizi görmek ve telafi etmektir. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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