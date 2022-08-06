İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a "geçmiş olsun" ziyareti | Video

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş'ı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem ayında birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak" ifadesini kullandı.

Paylaşımda ziyarete ilişkin videoya da yer verildi.