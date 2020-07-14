Video Haber İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı | Video

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı | Video

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı | Video
14.07.2020 | 22:31

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, devlete, ay yıldızlı bayrağa, millete, milli irade ve demokrasiye hainlik edenlerin, karşısında her daim güçlü Türk milletini bulacaklarını belirterek, "Yeter ki bizler kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi, geleceğimize ilişkin ümit, inanç ve heyecanımızı diri tutalım." dedi.

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