İstanbul’da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video

İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlama yapılmasına rağmen mega kentte yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendi. Binaların arasında havai fişek fırlatan, meş'aleler yakarak ortalığı dumana boğan ve sonrasında konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı. Magandalar otomobillerle “drift” yaparak ve patinaj çekerek terör estirirken, polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.