Video Haber İstanbul'da FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi "gaybubet evi"nde yakalandı

İstanbul'da FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi "gaybubet evi"nde yakalandı

İstanbul'da FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi
14.06.2021 | 11:12

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İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan şüpheli ve eşi, saklandıkları "gaybubet evinde" yakalandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan E.M. ve eşi A.M'yi Gaziosmanpaşa'da saklandığı "gaybubet evi"nde yakaladı.


Adreste yapılan aramada 216.5 gram altın, 3 tam altın, altın kolye, çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, 3 tablet ve 7 taşınabilir bellek ele geçirildi.


Gözaltına alınan E.M'nin avukat olduğu, örgütün avukatlık yapılanmasında yer aldığı öne sürüldü.

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