İstanbul'da kiralarda artış oranı bir yılda yüzde 250'yi buldu! Ev kirası hangi semtte ne kadar? | Video
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İstanbul'da evlere talep arttı, kiralar yükseldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de semt semt evlerin kira fiyatlarını tablo üzerinden izleyicilere aktardı.