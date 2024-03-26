İstanbul'da "Narkoçelik-8" operasyonunda çatışma: 5 gözaltı | Video 26.03.2024 | 14:35 İSTANBUL'da farklı ilçelerde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliler ve polis özel harekat ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi yaralanırken polis ekipleri operasyon kapsamında yaralı şüpheliyle beraber 5 kişiyi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Arnavutköy'de ikamet ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheliler ekiplere ateş açtı. Bunun üzerine özel harekat ekipleri de karşılık verdi. Şüpheliler ve ekipler arasında çıkan çatışmada E.E. isimli 1 şüpheli yaralandı. Ekipler, yaralı şüpheliyle beraber F.A., Y.D., V.K. ve Ç.K. isimli 4 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin tamamının çok sayıda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık ve 6 bin 136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından sabıka kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 1 adet otomatik av tüfeği, 5 adet hassas terazi, 11 adet telefon, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyon detaylarını Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-8" operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.