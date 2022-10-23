Video Haber İstanbul’da terör örgütü DEAŞ‘a operasyon: 8 gözaltı | Video
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ‘a operasyon: 8 gözaltı | Video

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ‘a operasyon: 8 gözaltı | Video

23.10.2022 | 10:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ‘a operasyon: 8 gözaltı | Video 00:28
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ‘a operasyon: 8 gözaltı | Video 23.10.2022 | 10:11
Canlı yayında adaylığını ilan etti: Bir de Kemal Kılıçdaroğlu’nu deneyelim | Video 00:53
Canlı yayında adaylığını ilan etti: Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyelim | Video 23.10.2022 | 00:19
Almanya’da Türkiye karşıtı konferans | Video 03:03
Almanya’da Türkiye karşıtı konferans | Video 22.10.2022 | 23:11
Kars’ta feci kaza | Video 03:41
Kars’ta feci kaza | Video 22.10.2022 | 20:29
Denizi kirleten gemiye 795 bin TL ceza | Video 00:16
Denizi kirleten gemiye 795 bin TL ceza | Video 22.10.2022 | 20:13
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Faiz lobileri çökmeye başadı | Video 16:03
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz lobileri çökmeye başadı | Video 22.10.2022 | 20:10
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan kimyasal silah iftirasına sert tepki: Bedeli ödetilecek | Video 24:53
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kimyasal silah iftirasına sert tepki: Bedeli ödetilecek | Video 22.10.2022 | 18:40
SON DAKİKA! Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 10 yaralı | Video 00:19
SON DAKİKA! Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 10 yaralı | Video 22.10.2022 | 19:00
Malatya’da gençler Başkan Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı: Onlara Türkiye Yüzyılı başlıyor de | Video 01:49
Malatya'da gençler Başkan Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı: Onlara Türkiye Yüzyılı başlıyor de | Video 22.10.2022 | 18:37
LGBT dayatmasına karşı ‘Büyük aile yürüyüşü’ | Video 00:31
LGBT dayatmasına karşı ‘Büyük aile yürüyüşü’ | Video 22.10.2022 | 17:53
Trafikte yol verme tartışması kamerada | Video 01:10
Trafikte yol verme tartışması kamerada | Video 22.10.2022 | 17:48
Mehmet Barlas | TSK’ya en büyük iftira içeriden geldi 02:33
Mehmet Barlas | TSK’ya en büyük iftira içeriden geldi 22.10.2022 | 17:39
Mahmut Övür | Çikolata tadında bir şehir 03:30
Mahmut Övür | Çikolata tadında bir şehir 22.10.2022 | 17:38
Melih Altınok | Tabanı da ihanet 03:39
Melih Altınok | Tabanı da ihanet 22.10.2022 | 17:36
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Boşluk, boşluk mu? 02:26
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Boşluk, boşluk mu? 22.10.2022 | 17:34
Engin Ardıç | Depremci esnafı 02:17
Engin Ardıç | Depremci esnafı 22.10.2022 | 17:32
Spor sırasında fenalaşıp, ölen uzman çavuş toprağa verildi 01:05
Spor sırasında fenalaşıp, ölen uzman çavuş toprağa verildi 22.10.2022 | 17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da 22.10.2022 | 15:51
Malatya Başkan Erdoğan’ı bekliyor! 20 Milyar TL’lik yatırım 02:06
Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor! 20 Milyar TL'lik yatırım 22.10.2022 | 14:39
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:26
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 22.10.2022 | 13:35

İstanbul’un 8 ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda sekiz terörist gözaltına alındı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'un sekiz ilçesinde sekiz farklı adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten sekiz terörist yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA