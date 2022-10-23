İstanbul’da terör örgütü DEAŞ‘a operasyon: 8 gözaltı | Video

İstanbul’un 8 ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda sekiz terörist gözaltına alındı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'un sekiz ilçesinde sekiz farklı adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten sekiz terörist yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.