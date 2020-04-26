İstanbul'daki cinayet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı | Video

İstanbul Bahçelievler'de müteahhitlik yapan eski ortakların arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Kavga sonucu silahla iki kişiyi öldüren bir kişiyi de ağır yaralayan şüpheli 69 yaşındaki Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan Ali Ş'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.