İstanbul'daki cinayet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
01:30
04:35
01:28
01:58
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Birlikte Başaracağız" paylaşımı! | Video 26.04.2020 | 22:19
01:51
01:21
06:55
02:17
02:17
02:35
İsveç'te tedavi edilmeyen Türk vatandaşı Ankara'ya getiriliyor! | Video 26.04.2020 | 18:16
03:12
02:17
06:58
03:16
03:19
İsviçre’de korona virüse yakalanan Türk vatandaşının yardım çığlığı | Video 26.04.2020 | 16:00
02:27
02:41
Osmaniye'de çiçek çalan hırsız kamerada | Video 26.04.2020 | 14:22
06:06
İstanbul Bahçelievler'de müteahhitlik yapan eski ortakların arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Kavga sonucu silahla iki kişiyi öldüren bir kişiyi de ağır yaralayan şüpheli 69 yaşındaki Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan Ali Ş'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.