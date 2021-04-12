İstanbul'dan endişe veren görüntüler! Taksim doldu taştı... | Video
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Koronavirüs vaka tablosundaki artış devam ederken uzmanlar maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarıyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen bugün İstanbul'un göbeği Taksim'de kaydedilen görüntüler endişe vericiydi. İki günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından güzel havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yoğun kalabalık nedeniyle caddede adeta adım atacak yer kalmadı.