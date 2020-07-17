İşte Bulgaristan'da kiliseye çevrilen Mimar Sinan'ın yaptığı Kara Camii | Video

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararının ardından Batı, camiyken kiliseye çevrilen ibadethaneleri görmezden geldi. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1528 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Kara Camii, 1903 yılında kiliseye çevrildi. Yüzyıllar boyunca Balkanlara hakim olan Osmanlı, bölgede birçok önemli eser ve cami bıraktı. Ancak bugün o eserlerin çoğu ya müzeye, ya kiliseye çevrildi ya da kapatıldı. O eserlerden biri de Mimar Sinan tarafından yapılan Kara Camii'ydi.