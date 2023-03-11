İşte CHP'nin anket gerçeği: Her seçim öncesi aynı manipülasyon... | Video
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık iki buçuk ay gibi bir süre kaldı. Her seçim öncesi olduğu gibi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de muhalif medyada çeşitli anket sonuçları yayınlanmaya başladı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik servis edilen anket sonuçları, akıllara 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi muhalif medya Halk TV'de yapılan yayınları getirdi. Sosyal medyaya da düşen o yayınlardan birinde Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici, 24 Haziran seçimlerinden Muharrem İnce'nin yüzde 53 oyla Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini iddia ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
İşte CHP'nin anket gerçeği: Her seçim öncesi aynı manipülasyon... | Video 11.03.2023 | 14:27
09:04
00:26
İşte Millet ittifakıyla yakınlaşan HDP'nin PKK bağlantıları | Video 11.03.2023 | 13:25
04:45
00:20
01:39
00:13
Konteynerlar depremzedeler için eve dönüşüyor | Video 10.03.2023 | 22:41
01:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BM temsilcisini Grandi ile görüştü | Video 10.03.2023 | 20:26
00:25
00:20
01:01
20:18
03:26
Bakan Akar: “NATO Türkiye’ye 4 bin çadır daha gönderecek” | Video 10.03.2023 | 16:35
01:20
YSK Başkanı Yener: "Seçim 14 Mayıs'ta yapılacak" | Video 10.03.2023 | 16:21
05:43
02:16
Başkan Erdoğan duyurdu: "Seçim kampanyamız müziksiz olacak" | Video 10.03.2023 | 14:50
00:35
20:43
00:28