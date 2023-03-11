İşte CHP'nin anket gerçeği: Her seçim öncesi aynı manipülasyon... | Video

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık iki buçuk ay gibi bir süre kaldı. Her seçim öncesi olduğu gibi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de muhalif medyada çeşitli anket sonuçları yayınlanmaya başladı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik servis edilen anket sonuçları, akıllara 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi muhalif medya Halk TV'de yapılan yayınları getirdi. Sosyal medyaya da düşen o yayınlardan birinde Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici, 24 Haziran seçimlerinden Muharrem İnce'nin yüzde 53 oyla Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini iddia ediyor.