İşte Türkiye'nin 'Dava Atlası': En çok boşanma davası hangi ilde açıldı? İl il dava türleri... | Video

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de hukuk yargılamalarındaki davaların türlerine bakarak Türkiye'nin "Dava Atlası"nı çıkardı. Atlasa göre; hukuk yargılamaları kapsamında veraset, 67 ilde en çok açılan dava türü oldu. Peki en çok boşanma davası hangi ilde açıldı? İşte il il dava türleri...