Video Haber İşte Türkiye'nin 'Dava Atlası': En çok boşanma davası hangi ilde açıldı? İl il dava türleri... | Video
İşte Türkiye'nin 'Dava Atlası': En çok boşanma davası hangi ilde açıldı? İl il dava türleri... | Video

İşte Türkiye'nin 'Dava Atlası': En çok boşanma davası hangi ilde açıldı? İl il dava türleri... | Video

03.05.2022 | 20:25

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Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de hukuk yargılamalarındaki davaların türlerine bakarak Türkiye'nin "Dava Atlası"nı çıkardı. Atlasa göre; hukuk yargılamaları kapsamında veraset, 67 ilde en çok açılan dava türü oldu. Peki en çok boşanma davası hangi ilde açıldı? İşte il il dava türleri...

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