İYİ Parti’de 'aday listesi' depremi! Temayül yoklaması istifa getirdi | Video
İYİ Parti cephesinde de şu günlerde kriz yaşanıyor. Hatta yaprak dökümü de diyebiliriz. Genel Başkan Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından "Temayül yoklamasının usulsüz yapıldığını" söyledi ve milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Ve çok geçmemişti ki, İYİ Parti'den milletvekili adayı olmak için görevini bırakan Demre Belediye Başkanı'ndan da benzer bir hamle geldi. "Siyasi mühendislik yapıldığını" belirten Okan Koca da hem adaylıktan çekildi, hem de İYİ Parti'den istifa etti ve şöyle dedi, "Hata yapmak, hile yapmaktan daha onurlu bir eylemdir.".
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