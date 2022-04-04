İyi Parti’nin görevden aldığı Yavuz Ağıralioğlu’ndan Meral Akşener’e sert tepki: "Usulü karardan daha rencide edici!" | Video
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Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Meral Akşener'e tepki gösterdi...