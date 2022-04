Jandarma komando eğitim mezuniyet töreninde askerlerden gövde gösterisi | Video

Karabük'te jandarma komando eğitim mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu dünya nizamı bize teslim almaya çalışmaktadır. Doğunun altı zengin batının üstü zengin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir. Yıllarca ele geçirdiği topraklarda sömürge üretenler bu gün başka planların, başka oyunların peşindeler. Onlara asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı Tugay Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mezun olan bin 162 komando ve aileleri katıldı.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 33. dönem jandarma uzman erbaş komando temel kursu kapanış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her biri bizim için bir gurur bir umut ve bir güven olan burada aldıkları eğitim sonrasında bu ülkede dikilmiş en şerefli üniformalardan birini 183 yıllık jandarma üniformasını gururla ve hakkıyla taşıyacak olan vatan, bayrak nöbetini devralacak olan 33 dönem jandarma komandolarımız temel eğitim kursu mezuniyet töreni vesilesi ile bu mübarek Ramazan cumasında sizlerle bir arada bulunmaktan bu onuru, heyecanı sizlerle paylaşmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Burada olmasa da sizlerle bu heyecanı paylaşan sizlerle her daim gurur duyan bu teşkilatın başarılarıyla iftihar eden şehitlerin acısını yüreğinde hisseden ve her adımınıza sizinle daha güçlü, daha kuvvetli devletimizin daha güçlü ve kuvvetli, aynı zamanda merhamet ve şefkat kucaklayıcısı olmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz eden kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da buradaki komandolarımız ve gençlere ve bu gurur törenine katılan ailelere hürmetlerini, selamlarını, muhabbetlerini ve bu komandolarımızın başarılı olmalarını ve Cenab-ı Allah'ın onları muhafaza etmesi dileklerini burada size iletmek istiyorum. Bu sabah yakın sahuru Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda yaptık. Bine aşkın arkadaşımızla birlikte hep birlikteydik. 183 yıllık jandarma müktesebatına kahramanlıklarına ve mücadelesine geçen günlerde idrak ettiğimiz 177 yıllık Türk Polis teşkilatının ortaya koymuş olduğu büyük fedakarlıklara, 40 yılı aşkın sahil güvenlik komutanlığımızın ve bu topraklarda yüzlerce yıldır bir gurur abidesi olarak nitelendirdiğimiz ve gönlümüzde taşıdığımız Mehmetçiğimiz ve TSK'nın bu dünya coğrafyasında karşı karşıya kaldığımız etrafımızdaki ateş cenderesinde karşı karşıya kaldığımız bu zorlu durumlarda ne büyük mücadele ettiğini bir kere daha dün gece arkadaşlarımıza bakarak bu gurur tablosunu yaşamış olduk" diye konuştu.