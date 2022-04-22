Video Haber Jandarma komando eğitim mezuniyet töreninde askerlerden gövde gösterisi | Video
Jandarma komando eğitim mezuniyet töreninde askerlerden gövde gösterisi | Video

Jandarma komando eğitim mezuniyet töreninde askerlerden gövde gösterisi | Video

22.04.2022 | 16:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma komando eğitim mezuniyet töreninde askerlerden gövde gösterisi | Video 01:47
Jandarma komando eğitim mezuniyet töreninde askerlerden gövde gösterisi | Video 22.04.2022 | 16:08
Melih Altınok | Bitsin artık şu maske angaryası 04:32
Melih Altınok | Bitsin artık şu maske angaryası 22.04.2022 | 15:50
Mahmut Övür | Böyle skandal görülmedi 05:02
Mahmut Övür | Böyle skandal görülmedi 22.04.2022 | 15:45
Mehmet Barlas | İsrail’de durum gergin 03:16
Mehmet Barlas | İsrail'de durum gergin 22.04.2022 | 14:22
Başkan Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili konuştu: Terör örgütü can çekişiyor, son çırpınışları! | Video 05:10
Başkan Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili konuştu: "Terör örgütü can çekişiyor, son çırpınışları!" | Video 22.04.2022 | 14:14
SON DAKİKA: 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için ödeme tarihi belli oldu! İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar... | Video 01:52
SON DAKİKA: 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için ödeme tarihi belli oldu! İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar... | Video 22.04.2022 | 12:28
Hırka-i Şerif Camii 2 yıl aradan sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı | Video 06:06
Hırka-i Şerif Camii 2 yıl aradan sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı | Video 22.04.2022 | 10:38
SON DAKİKA: MSB açıkladı: Pençe-Kilit’te 42 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01:17
SON DAKİKA: MSB açıkladı: Pençe-Kilit'te 42 terörist etkisiz hale getirildi | Video 22.04.2022 | 11:08
Başkan Erdoğan’dan Suudi Arabistan’daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara’ya tebrik | Video 01:44
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik | Video 22.04.2022 | 01:37
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e vatandaştan HDP tepkisi! | Video 01:28
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaştan HDP tepkisi! | Video 22.04.2022 | 00:33
Rus kuşatması altındaki Mariupol’den tahliyeler zorlu koşullar altında sürüyor | Video 01:02
Rus kuşatması altındaki Mariupol’den tahliyeler zorlu koşullar altında sürüyor | Video 21.04.2022 | 21:37
Son dakika: Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi | Video 15:56
Son dakika: Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi | Video 21.04.2022 | 21:16
Son dakika: Irak’a Pençe-Kilit Notası! | Video 02:09
Son dakika: Irak'a Pençe-Kilit Notası! | Video 21.04.2022 | 19:36
KYK yurdunda iftar! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber’de | Video 04:29
KYK yurdunda iftar! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de | Video 21.04.2022 | 19:33
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı | Video 09:06
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı | Video 21.04.2022 | 18:54
Kadıköy’de metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 01:59
Kadıköy’de metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 21.04.2022 | 18:26
Emine Erdoğan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya geldi | Video 00:58
Emine Erdoğan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya geldi | Video 21.04.2022 | 17:56
SON DAKİKA: MİT’ten nokta operasyon! Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz | Video 01:20
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz | Video 21.04.2022 | 16:12
AKSUNGUR SİHA’dan MAM-L ile tam isabet! Su üstü hedefi başarıyla vurdu | Video 03:29
AKSUNGUR SİHA'dan MAM-L ile tam isabet! Su üstü hedefi başarıyla vurdu | Video 21.04.2022 | 15:00
Haşmet Babaoğlu | Nasılız bakalım? 03:04
Haşmet Babaoğlu | Nasılız bakalım? 21.04.2022 | 14:49

Karabük'te jandarma komando eğitim mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu dünya nizamı bize teslim almaya çalışmaktadır. Doğunun altı zengin batının üstü zengin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir. Yıllarca ele geçirdiği topraklarda sömürge üretenler bu gün başka planların, başka oyunların peşindeler. Onlara asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı Tugay Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mezun olan bin 162 komando ve aileleri katıldı.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 33. dönem jandarma uzman erbaş komando temel kursu kapanış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her biri bizim için bir gurur bir umut ve bir güven olan burada aldıkları eğitim sonrasında bu ülkede dikilmiş en şerefli üniformalardan birini 183 yıllık jandarma üniformasını gururla ve hakkıyla taşıyacak olan vatan, bayrak nöbetini devralacak olan 33 dönem jandarma komandolarımız temel eğitim kursu mezuniyet töreni vesilesi ile bu mübarek Ramazan cumasında sizlerle bir arada bulunmaktan bu onuru, heyecanı sizlerle paylaşmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Burada olmasa da sizlerle bu heyecanı paylaşan sizlerle her daim gurur duyan bu teşkilatın başarılarıyla iftihar eden şehitlerin acısını yüreğinde hisseden ve her adımınıza sizinle daha güçlü, daha kuvvetli devletimizin daha güçlü ve kuvvetli, aynı zamanda merhamet ve şefkat kucaklayıcısı olmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz eden kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da buradaki komandolarımız ve gençlere ve bu gurur törenine katılan ailelere hürmetlerini, selamlarını, muhabbetlerini ve bu komandolarımızın başarılı olmalarını ve Cenab-ı Allah'ın onları muhafaza etmesi dileklerini burada size iletmek istiyorum. Bu sabah yakın sahuru Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda yaptık. Bine aşkın arkadaşımızla birlikte hep birlikteydik. 183 yıllık jandarma müktesebatına kahramanlıklarına ve mücadelesine geçen günlerde idrak ettiğimiz 177 yıllık Türk Polis teşkilatının ortaya koymuş olduğu büyük fedakarlıklara, 40 yılı aşkın sahil güvenlik komutanlığımızın ve bu topraklarda yüzlerce yıldır bir gurur abidesi olarak nitelendirdiğimiz ve gönlümüzde taşıdığımız Mehmetçiğimiz ve TSK'nın bu dünya coğrafyasında karşı karşıya kaldığımız etrafımızdaki ateş cenderesinde karşı karşıya kaldığımız bu zorlu durumlarda ne büyük mücadele ettiğini bir kere daha dün gece arkadaşlarımıza bakarak bu gurur tablosunu yaşamış olduk" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA