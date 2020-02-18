Kabinenin gündemi İdlib ve dış politika! Kabine 15:00'da toplanıyor | Video

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir diplomasi gündemi ile bugün toplanacak. Gündemin ilk sırasında İdlib var. İdlib'de yaşanan gelişmeler ve devam eden diplomasi trafiği kabine de değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısının önemli başlıkları ise Suriye'de yaşanan gelişmeler, Moskova'ya giden Türk heyetin temasları ve İdlib'den gelen göç dalgası...