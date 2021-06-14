Video Haber Kanal İstanbul güzergahında hummalı çalışma | Video

Kanal İstanbul güzergahında hummalı çalışma | Video

Kanal İstanbul güzergahında hummalı çalışma | Video
14.06.2021 | 15:00

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Kanal İstanbul'un ilk köprüsü temelinin 26 Haziran'da atılacağı açıklandı. Temel atılacak bölgede hummalı çalışmalar dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesi çalışmalarının Haziran sonunda başlayacağını ve gözler projenin yapılacağı alana çevrilmişti. Ulaştırma Bakanlığı da 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesi kapsamında ilk köprü için için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.
Projenin yapılacağı belirtilen Sazlıbosna Barajı çevresinde başlayan hummalı çalışma dikkat çekti. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan çalışmalarda çok sayıda kamyonun hafriyat taşıdığı görüldü. Yapılan çalışmalar drone ile havadan da görüntüledi. Görüntüler Kanal İstanbul için ilk kazmanın vurulduğu şeklinde yorumlandı.

Asrın projesi olarak bilinen Kanal İstanbul'da ilk köprü temeli 26 Haziran Cumartesi günü atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacak temel ile ilk köprü Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılı olarak inşa edilecek. Kanal İstanbul projesi kapsamında toplam 6 köprü yapılacak. Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılacak.

Kanal İstanbul projesinin toplam maliyetinin 15 milyar dolar olması planlanırken, proje ile İstanbul'a alternatif su kaynakları da sağlanacak. Proje yaklaşık 7 yılda tamamlanacak.

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