Video Haber Karamollaoğlu: “Davutoğlu ve Babacan AK Parti'yi bölemedi”

Karamollaoğlu: “Davutoğlu ve Babacan AK Parti'yi bölemedi”

Karamollaoğlu: “Davutoğlu ve Babacan AK Parti'yi bölemedi”
18.06.2021 | 12:16

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı televizyon programında Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a atıfta bulunarak “Bu arkadaşların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeye neden olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı” dedi.

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AK Parti'de siyaset basamaklarını hızla yükselen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın dümen kırarak ayrı parti kurmaları beraberinde birçok tartışma getirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'ın kurdukları partilerin AK Parti tabanını etkilemediğini söyledi. Karamollaoğlu: "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'yi yüzde 20-30 bölebileceğini düşünmüştüm, öyle olmadı" dedi.


"AK PARTİ TABANI ZARAR GÖRMEDİ"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a atıfta bulunan Karamollaoğlu: "Davutoğlu ve Babacan gibi uzun yıllar etkisi olduğu bilinen kişileri ve geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'ü bütün olarak ele aldığınız zaman bu isimlerin AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti tabanında en az yüzde 20-30 çözülme sağlayacağını düşünürdüm, bu olmadı" ifadelerini kullandı.

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