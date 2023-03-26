Karamollaoğlu'ndan CHP'yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başta CHP'nin savunduğu LGBT sapkınlığı hakkında çok sert ifadeler kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile yapısı bozmadığını iddia ettiği LGBT sapkınlığına tepki gösteren Karamollaoğlu, "Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, 'Biz de bir aileyiz.' Hadi oradan. Nereden çıkardın böyle saçmalığı" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
00:20
Kılıçdaroğlu'ndan 12 yıl önce PKK itirafı "Organik bağları var" | Video 26.03.2023 | 14:54
00:50
Bakan Kurum'dan deprem sonrası konut inşaatı hakkında videolu paylaşım 26.03.2023 | 13:46
00:50
01:04
03:19
03:14
Fransa'da Dünya Saati etkinliği | Video 26.03.2023 | 00:18
02:06
00:47
İran'da doğalgaz deposunda patlama: 2 ölü, 4 yaralı | Video 25.03.2023 | 22:45
01:54
02:54
01:26
ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatına başlandı | Video 25.03.2023 | 13:08
35:30
02:18
Mehmet Barlas | Cumhur İttifakı genişliyor 25.03.2023 | 15:33
04:43
Mahmut Övür | Kentsel dönüşüm devrimi 25.03.2023 | 15:30
04:06
Melih Altınok | Muhalefete kıyak geçtim 25.03.2023 | 15:25
01:35
Son Dakika: Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü | Video 25.03.2023 | 14:36
03:18
01:23
HDP’den 7’li koalisyona mesaj! Asıl niyetini mi açıkladı? | Video 25.03.2023 | 13:26