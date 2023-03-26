Karamollaoğlu'ndan CHP'yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başta CHP'nin savunduğu LGBT sapkınlığı hakkında çok sert ifadeler kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile yapısı bozmadığını iddia ettiği LGBT sapkınlığına tepki gösteren Karamollaoğlu, "Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, 'Biz de bir aileyiz.' Hadi oradan. Nereden çıkardın böyle saçmalığı" dedi.