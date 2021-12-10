Video Haber Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik | Video
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik | Video

Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik | Video

10.12.2021 | 13:35

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde partililer ile esnaf arasında gerginlik yaşandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde gerçekleştirdiği esnaf gezisinde gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu'ta tepki gösteren bir esnaf ile partililer önce tartıştı, daha sonra aralarında arbede yaşandı. Dün yaşanan arbede anbean kameralara yansıdı.

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