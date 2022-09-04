'Kız Kulesi yıkıldı' iddialarına teknik raporlu yanıt! İşte gerçekler ve Kız Kulesi'nin yeni görüntüleri | Video

Dün sosyal medyada adeta yalanların havada uçtuğu 'İstanbul Kız Kulesi'nin yıkıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Resmi açıklamalar gelse de provokasyona devam eden çevrelerin Bakanlık sitesindeki teknik raporlar ve görüntülerden bihaber olduğu belirlendi. SABAH'ın yetkili merciilerden edindiği Kız Kulesi teknik rapor ve adeta çürüyen depreme dayanıksız bölümlerine ilişkin çarpıcı gerçekler algı çevrelerinin planını suya düşürdü.