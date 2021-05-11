Video Haber Kraliçe’nin Prens Philip’in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi! Kraliçe Elizabeth Parlamento açılışını gerçekleştirdi | Video

Kraliçe’nin Prens Philip’in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi! Kraliçe Elizabeth Parlamento açılışını gerçekleştirdi | Video

Kraliçe’nin Prens Philip’in ölümünden sonraki ilk büyük kamu görevi! Kraliçe Elizabeth Parlamento açılışını gerçekleştirdi | Video
11.05.2021 | 18:12

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in vefat etmesinin ardından ilk büyük kamu görevini gerçekleştirerek, İngiltere Parlamentosu’nun açılışını gerçekleştirdi.

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