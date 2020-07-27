Kurban bayramında havalar nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Video

Tüm İslam aleminin büyük sevinçle karşılayacağı Kurban bayramına günler kala vatandaşlar "bayramda hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji yeni haftada ve bayram haftasında yurtta yaşanacak hava durumu tahminlerini paylaştı. Yeni haftada Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğunda yağış etkili olacak. Salı günü yağışlar Marmara'nın doğusundan başlayıp Karadeniz'in tamamını etkileyecek. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bayram genelinde doğu ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde sıcaklık beklemekte... Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ise yağışın sürmesi bekleniyor. Bayramda üç büyük ilde yağış beklenmiyor. İstanbul'da gündüzleri 30 ila 31 derece civarında sıcaklıklar beklenirken gece sıcaklığını ise 22-23 derece civarında olması tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir'de ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.