Video Haber Kylian Mbappe'den "Omuz Omuza" kampanyasına destek | Video
Kylian Mbappe'den

Kylian Mbappe'den "Omuz Omuza" kampanyasına destek | Video

02.03.2023 | 00:38

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası'na Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe de destek verdi.

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