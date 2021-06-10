Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk edildi | Video
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İBB yönetimi 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya düşürecek 7.8 kilometrelik Levazım-Dolmabahçe Tüneli çalışmasını devam ettirmedi. Kaderine terk edilen tünele ilişkin İBB’den 2 yıldır hiçbir açıklama yapılmadı.