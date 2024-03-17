LGBT'den İmamoğlu’na tam destek | Video
CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Sancaktepe'deki mitingde LGBT'liler tarafından “Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek LGBT” yazılı pankartlar açıldı. LGBT’lilerin desteğini açıkça gösterdikten sonra İmamoğlu’nun geçmişte LGBT’lileri destekleyen açıklamaları akla geldi.
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