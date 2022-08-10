Mahalle bekçisi hasta eşini bıraktı hırsızın peşine düştü! Bekçinin dikkati hırsızın sonunu getirdi | Video
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Mahalle bekçisi hasta eşini bıraktı hırsızın peşine düştü! Bekçinin dikkati hırsızın sonunu getirdi.