Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem: Türkiye’de ulaşımın geleceğini şekillendiren en önemli aktörlerinden biri olacağız
231 yıllık New York Borsası’nda hisseleri doğrudan işlem gören ilk Türk şirketi olması onuruna Martı kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem ve yönetim ekibi borsa binasının tarihi işlem salonundaki törene katılarak açılış gongunu çaldı.
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