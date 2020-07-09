Maskesiz gençler neye uğradığını şaşırdı! Drone'a el salladıktan sonra ceza yediler | Video
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Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan emniyet dorne'nuna el sallayan 3 gence, önlemlere uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Gençler yaşanan olay karşısında neye uğradığını şaşırdı.