Video Haber Maskesiz gençler neye uğradığını şaşırdı! Drone'a el salladıktan sonra ceza yediler | Video

Maskesiz gençler neye uğradığını şaşırdı! Drone'a el salladıktan sonra ceza yediler | Video

Maskesiz gençler neye uğradığını şaşırdı! Drone'a el salladıktan sonra ceza yediler | Video
09.07.2020 | 11:02

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Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan emniyet dorne'nuna el sallayan 3 gence, önlemlere uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Gençler yaşanan olay karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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