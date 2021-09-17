Meteoroloji "yön değiştirdi" diyerek uyardı! İşte peş peşe gelen hava durumu uyarısı | Video
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Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu haberine göre bugün akşam saatlerinde dört ilimizde de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yapılan uyarıda bu akşam Iğdır, Muş, Elazığ ve Ardahan çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların yarın ise Trakya bölgesini de etkisi altına almasının beklendiği vurgulandı. Öte yandan gelen son uyarıda Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde beklenen bu yağışların Doğu'ya doğru kaydığını belirtilerek dört il daha sıralandı. İşte kuvvetli yağışın etkili olacağı iller...