Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Havalar nasıl olacak? 19 Şubat 2020 Çarşamba | Video
Meteoroloji, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü için İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu uyarısında bulundu. İşte Meteoroloji'nin 19 Şubat 2020 Çarşamba günü hava durumu tahminleri...
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